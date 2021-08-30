Врач рассказал, какие продукты нельзя есть перед прививкой от COVID-19

В первую очередь, отметил врач, перед уколом важно временно отказаться от сладкого.
«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку», — сказал Харлов.
То же самое относится ко всем продуктам, содержащим большое количество углеводов: например, картофеля, каш и хлеба.
Также Харлов советует в два раза сократить употребление фруктов — особенно бананов, винограда и дыни. Исключение составляют цитрусовые. От лимона, лайма и грейпфрута можно не отказываться.
Помимо продуктов, которые приводят к повышению уровня сахара в крови, следует избегать всего, что способно вызвать аллергию.
«Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического», — подчеркнул врач.
Переедание, по мнению эксперта, также может стать ударом по иммунной системе.
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