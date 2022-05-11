Врач рассказал, как массаж ушей поможет вылечить голову

Головная боль лечится не только таблетками, но и двумя другими способами. Об этом радио Sputnik рассказал невропатолог Игорь Орлов.

По словам специалиста, головную боль может спровоцировать ухудшение мозгового кровообращения. При таком нарушении пациентам назначают таблетки, улучшающие циркуляцию крови.

Еще Орлов отметил, что нужный эффект будет, если капать в уши специальные масла.

«Самим можно использовать, например, камфорное масло. Можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить турунду (тампон из ваты. — Прим. ред.) Эта прекрасная процедура тоже активизирует мозговое кровообращение», — подчеркнул врач.

Игорь Орлов также порекомендовал массировать уши ладонью:

«Закройте ей полностью ушную раковину, слегка надавите и медленно совершайте движения. Это создаст повышенное давление, что очень полезно для снятия головной боли, улучшения мозгового кровообращения и избавления от шума в ушах».

Но, добавил невропатолог, с этим методом надо быть осторожнее. Допускать болезненных ощущений не следует.