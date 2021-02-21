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Здоровье

Врач рассказал, как ношение масок вредит зубам и что с этим делать

Российский стоматолог Геннадий Шаргородский считает, что ношение маски негативно сказывается на здоровье зубов и десен. Мнение эксперта приводит lenta.ru.

Зубы.
Зубы.
CC0

По словам врача, длительное ношение маски заставляет человека чаще дышать. Это вызывает сухость во рту, а она в свою очередь способствует развитию кариеса и заболеваний десен. По той же причине может возникнуть неприятный запах изо рта.

Кроме того, на слизистой могут появляться трещины и темные пятна, поскольку бактерии слишком долго остаются во рту.

Тем, кто часто носит маску, Геннадий Шаргородский советует чаще чистить зубы и полоскать рот водой, пить больше воды, употреблять леденцы и жевательные резинки без сахара для большего слюноотделения. И отмечает, что в использовании маски нужно делать перерывы, чтобы микроорганизмы могли покинуть ротовую полость.

Ранее барнаульский стоматолог Радмила Лабынцева рассказала altapress.ru, как один гнилой зуб может угробить весь организм

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