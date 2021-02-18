Пациенты стоматолога часто недооценивают опасность проблем с зубами. И даже если невмоготу, стараются оттянуть момент похода к врачу. Нелеченые зубы грозят серьезными заболеваниями, но если набраться смелости и посетить клинику, то все проблемы можно решить, уверена терапевт барнаульской стоматологической поликлиники № 3 Радмила Лабынцева. Тем более что бояться «давно уже нечего».

Дисциплина и хирургия

— Насколько серьезными могут быть последствия нелеченых зубов?

— Иногда все начинается с того, что заболел один зуб, а заканчивается стационаром челюстно-лицевой хирургии. Это бывает, когда люди годами не ходят к стоматологу.

В современном мире модно следить за полостью рта, поскольку здоровая улыбка — это и внешняя эстетика, и уверенность в себе. Старшее поколение в этом смысле менее дисциплинированное.

Отчасти это, конечно, связано со страхом, пришедшим из советской стоматологии, где, будем честны, не хватало ни хороших препаратов для обезболивания, ни оборудования. Побороть этот страх очень сложно.

Стоматологическая поликлиника № 3. Altapress.ru.

Если мы говорим уже о запущенных случаях болезней зубов, то можно довести себя и до летального исхода. Появляются большие отеки, происходит инфицирование —бактериальный воспалительный процесс.

— На что еще в организме влияют плохие зубы?

— Мы всегда говорим, что зубы — это не только красота, но и здоровье. Вся пищеварительная система начинается в полости рта. Если что-то там не так, страдает качество пережевывания пищи, грубо говоря, человек начинает глотать пищу кусками. В каких-то продуктах приходится себе отказывать, а это ведет к гастритам, колитам, язве и другим заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

При таких болезнях врач обязательно смотрит на язык. Этот орган — настоящее зеркало нашего пищеварения. По налету можно сказать, как и где происходит сбой.

Стоматологическая поликлиника № 3. Altapress.ru.

Распад зуба

— Когда нужно идти к зубному врачу?

— На консультацию к стоматологу нужно ходить, когда еще ничего не болит, — раз в полгода. Врач расскажет, как правильно себя вести, чтобы предотвратить заболевания полости рта. Может быть, не понадобится никакого лечения, просто человек будет информирован о том, какие есть проблемы и перспективы.

Если зуб все же заболел, обращаться к врачу надо сразу. Иначе последствия могут быть тяжелыми. Конечно, не все ходят к стоматологу, когда еще ничего не болит. Но и когда уже болит, некоторые не спешат.

Например, у пациента был кариес. Он разрушил ткань зуба и дошел до нерва. Человек не спит ночами от боли. В конце концов, нерв тоже погибает от инфицирования, начинает распадаться. Челюсть вокруг зуба также заражается и воспаляется, затем дело доходит и до костной ткани челюсти. И тогда речь идет уже не только о сохранении зуба, но и о сохранении жизни человека.

Стоматологическая поликлиника № 3. Altapress.ru.

Кому не поможет анестезия

— Как снять страх перед стоматологическим кабинетом?

— На 80% успех в работе зависит от профессионализма стоматолога, на 20% — от настроя пациента на лечение, его психологического комфорта. Я вижу свою цель в том, чтобы снять все страхи у пациентов. Им нужно максимально подробно объяснять, что будем делать и как это будет выглядеть — всю тактику лечения.

К нам ходят семьями, иногда на протяжении десятков лет. Так что мы, можно сказать, становимся семейными врачами.

Кроме того, сейчас посещение стоматолога гораздо удобнее, чем раньше. Например, пациенту не нужно сидеть в коридоре и ждать рентген-снимка, все приходит сразу в компьютер врача.

Стоматологическая поликлиника № 3. Altapress.ru.

Стоматология — область, которая развивается не по дням, а по часам. Сегодня врачам иногда приходится переделывать работу, которую кто-то сделал еще 10−15 лет назад. Потому что появились современные оборудование и пломбировочные материалы, которые дают многолетнюю гарантию надежности.

В настоящее время все это возможно не только в коммерческих клиниках, но и бесплатно в системе обязательного медицинского страхования.

— В основном человек боится боли. Какие новшества есть в плане анестезии?

— Мы сейчас работаем с современными препаратами, они эффективны и в то же время щадящи. Их можно использовать даже при работе с пациентками на ранних стадиях беременности.

Радмила Лабынцева. Altapress.ru.

Противопоказания есть. Например, обезболивание невозможно для людей с нарушением ритма сердца. Но и здесь врач может подобрать наиболее подходящий препарат. Никто сейчас не терпит боль в стоматологии.

— Народ пугают еще и тем , что анестезия помогает не всем. Каковы шансы , что обезболивание не произойдет?

— Это зависит от индивидуальных особенностей организма. Чаще всего анестезия не помогает, если человек принимает некоторые препараты. Например, зуб заболел, а пациент две недели не идет к врачу и пачками пьет обезболивающие. Тогда снижается эффективность анестезии.

То же самое происходит в запущенных случаях, когда идет большой воспалительный процесс.

Стоматологическая поликлиника № 3. Altapress.ru.

Ни с чем не спутаешь

— Зубная боль ощущается не всегда во рту. Где еще можно ее почувствовать и как понять , что причина ее — больной зуб?

— Боль может отдавать в висок, нижнюю челюсть, даже в руки. Бывает так, что болит «вся голова». Иногда дырочка есть в нижнем зубе, а болит верхний — над ним. Из-за скрытых полостей при визуальном осмотре пациент не может определить, какой именно зуб болит. Это сможет сделать только доктор.

Причиной головной боли могут быть неврологические проблемы, но лучше сразу исключить очевидное — стоматологию. Иногда пациенты приходят к нам как раз по направлению невролога.

— Почему зубная боль настолько сильная?

— Зуб — это не просто «кость», которая не может болеть. Внутри него есть полость, заполненная нервной тканью. Кроме того, все основные выходы нервных окончаний расположены на голове. Зубная боль — это боль специфическая, которую ни с чем не сравнить.

Стоматологическая поликлиника № 3. Altapress.ru.

— Как вы понимаете , сохранить нерв или удалить его? Почему зубные нервы так важны?

— Зубные нервы можно удалять в отдельных случаях по показаниям. Если кариес добрался до нервов, то удаляем, чистим каналы и пломбируем. Но доктор всегда настроен на то, чтобы сохранить зуб жизнеспособным, а это значит, что нервно-сосудистый пучок трогать нельзя.

Живые ткани должны снабжаться кровью, такой зуб крепче. Если мы убираем нерв, то зуб умирает, хотя при этом может функционировать. Он становится хрупким, его легко потерять. Легче полечить кариес и не допускать того, чтобы в конце концов умертвить зуб.

Радмила Лабынцева. Altapress.ru.

Для храбрости

— К походу в стоматологический кабинет надо как-то готовиться? Знаю , что за рубежом врач может отказать пациенту , если он пришел с запахом изо рта.

— Да, иногда приходят пациенты, которые не готовы и вообще не понимают, что стоило бы перед визитом почистить зубы. Многие для храбрости с вечера принимают горячительные напитки и приходят с перегаром.

Мы не отказываем в приеме, но корректно объясняем, что не стоит курить перед поликлиникой и есть чеснок с луком, что нужно уважать себя и врача. И если все сказано вежливо, то пациенты выполняют рекомендации, что очень радует.

Нет зуба — нет проблемы

— Часто пожилые люди думают: осталось у меня три зуба , ну и ладно , даже чистить не буду. Надо ли в таком случаи лечиться?

— Полость рта нестерильна, там особая микрофлора, так что ухаживать за ней необходимо всегда. Даже если нет зубов, потому что слизистая тоже может травмироваться и привести к более серьезным заболеваниям.

Радмила Лабынцева. Altapress.ru.

— Считается , что брекеты — это дело детское. Почему неправильный прикус возникает во взрослом возрасте и насколько важно его исправить?

— У неправильного прикуса у взрослых есть много причин. Чаще всего это последствия нарушений развития зубов в детстве. В основном неправильный прикус диагностируют у людей, чье детство прошло опять же в советское время.

Тогда эстетическая составляющая лечения была отодвинута на второй план, больше заботились о здоровье. В основном было так: заболел зуб — удалили. Нет зуба — нет проблемы. Если бы родители вовремя отвели ребенка к врачу, неправильный прикус можно было бы исправить, сохранить зубы, а вместе с ними и здоровье всей полости рта.

Помимо внешних перекосов неправильный прикус может повлиять и на качество переваривания пищи, и даже на речь. Это и психологически важно, потому что человек при такой патологии стесняется не только общаться, но и рот открывать.

Стоматолог. Лечение зубов. СС0

— Почему важно сохранить каждый зуб?

— Даже если пациенты заявляют, что хотят удалить зуб, мы стараемся их отговорить, рассказываем о последствиях удаления и о том, что можно сделать, чтобы зуб еще жил.

Нам ведь важны все пять пальцев. И обязательно две руки. Зубы — такие же органы. Для нормального функционирования организма их должно быть 32. Во рту нет ничего лишнего.