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Здоровье

Врач рассказал, как облегчить кашель при омикроне

Как правильно облегчить кашель, вызванный омикрон-штаммом коронавируса, рассказал врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов, пишет kp.ru.

Чай.
Чай.
https://unsplash.com/

Для нормального функционирования слизистых уровень влажности воздуха в помещении должен быть более 35−40%.

«Мы рекомендуем бытовые увлажнители — их использование в большинстве случаев эффективно помогает облегчить кашель», — советует доктор.

Он рекомендовал увлажнять не только воздух в помещении, но и сами слизистые оболочки. Для этого подойдут леденцы, пастилки, конфеты. Также не помешает чаще пить воду, чай и отвары трав.

Ранее пульмонолог Александр Пальман заявил, что при омикроне кашель может быть не легочным, а горловым.

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