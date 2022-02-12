Врач рассказал, как облегчить кашель при омикроне

Для нормального функционирования слизистых уровень влажности воздуха в помещении должен быть более 35−40%.

«Мы рекомендуем бытовые увлажнители — их использование в большинстве случаев эффективно помогает облегчить кашель», — советует доктор.

Он рекомендовал увлажнять не только воздух в помещении, но и сами слизистые оболочки. Для этого подойдут леденцы, пастилки, конфеты. Также не помешает чаще пить воду, чай и отвары трав.

Ранее пульмонолог Александр Пальман заявил, что при омикроне кашель может быть не легочным, а горловым.