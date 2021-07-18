Врач рассказал, какая боль сигнализирует об инфаркте

Врач-кардиолог Владимир Подхомутников рассказал, какая боль в организме человека может сигнализировать об инфаркте, сообщает « Российская газета » со ссылкой на « Доктор Питер ».

По словам эксперта, любая боль уже является сигналом о сбое в работе внутренних органов, а поэтому важно понимать, что своевременное обращение к медикам может спасти жизнь.

Владимир Подхомутников подчеркивает, что срочная медицинская помощь необходима, если человек ощущает давящую боль за грудиной, которая отдает в левую руку или в область левой лопатки и сопровождается холодным потом.

Данное состояние сигнализирует об инфаркте.

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