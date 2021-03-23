Врач рассказал, о каких болезнях говорят судороги и где их точно не должно быть

Российский врач-невролог Юрий Андрусов предупредил, что судороги могут возникнуть не только из-за недостатка калия или магния, но и из-за развития опасных заболеваний. Своим мнением эксперт поделился на телеканале «360».

По мнению Андрусова, с особым вниманием нужно относиться к судорогам в мышцах головы, лица, шеи и рук. Так, спазмы, «подбирающиеся к голове», могут сообщать о развитии опасной дистонии или миоклонии.

«Если вы замечаете, что какие-то мышечные спазмы, непроизвольные движения и дрожания начинают вовлекать мышцы головы, лица, шеи или рук, то это очень нехороший, настораживающий признак», — подчеркнул врач.

Невролог отметил, что чаще всего спазмами сводит мышцы ног. По его мнению, обычно это происходит из-за ортопедических проблем: например, плоскостопия, деформации стопы, искривления позвоночника или таза. Кроме того, причиной судороги может стать недостаток калия или магния или просто неудобная обувь.

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