Названы причины постоянных головных болей

«Всё зависит от частоты, длительности и параллельных симптомов. Очень важно всегда, независимо от природы заболевания, следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса. То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», — приводит RT слова Ирины Ярцевой.
Специалист уточнила, что головные боли могут быть связаны с повышенным давлением, а также с развитием глаукомы.
Кроме того, часто головные боли возникают у тех, кто подолгу работает за компьютером, поскольку от этого страдает шейный отдел позвоночника.
Терапевт Лариса Алексеева обратила внимание на том, что в данный момент вероятная причина головных болей заключается в изменении погоды и резких перепадах температуры.
Вызвать головную боль может и переохлаждение. Также врач отметила, что к головной боли ведет курение, изменение ритма жизни, частое употребление фастфуда, энергетических напитков и алкоголя.
Отдельно Лариса Алексеева выделяет мигрень, которая считается особым заболеванием и лечится у невролога.