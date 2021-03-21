Названы причины постоянных головных болей

Головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях, а в первую очередь она провоцируется стрессом, перенапряжением и недосыпом, рассказали врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

«Всё зависит от частоты, длительности и параллельных симптомов. Очень важно всегда, независимо от природы заболевания, следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса. То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», — приводит RT слова Ирины Ярцевой.

Специалист уточнила, что головные боли могут быть связаны с повышенным давлением, а также с развитием глаукомы.

Кроме того, часто головные боли возникают у тех, кто подолгу работает за компьютером, поскольку от этого страдает шейный отдел позвоночника.

Терапевт Лариса Алексеева обратила внимание на том, что в данный момент вероятная причина головных болей заключается в изменении погоды и резких перепадах температуры.

Вызвать головную боль может и переохлаждение. Также врач отметила, что к головной боли ведет курение, изменение ритма жизни, частое употребление фастфуда, энергетических напитков и алкоголя.

Отдельно Лариса Алексеева выделяет мигрень, которая считается особым заболеванием и лечится у невролога.