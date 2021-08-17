Врач рассказал о случаях, когда люди болели ковидом 10 раз в год

Некоторые люди болеют COVID-19 до десяти раз за год, рассказал главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе, сообщает радио Sputnik .

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией», — заявил Чурадзе.

Он добавил — чаще всего пациенты болеют коронавирусной инфекцией 2−3 раза в год, пишет Lenta.ru. По словам специалиста, последующее заболевание, как правило, протекает легче, однако если человек сталкивается с мутацией вируса, то возможно и тяжелое течение болезни.

Ранее иммунолог Татьяна Ивлева заявила, что привитые от ковида должны по-прежнему мыть руки, носить защитные маски и использовать антисептики. Им, как и до вакцинации, следует избегать большого скопления народа и соблюдать социальную дистанцию.