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Здоровье

Врач рассказал, почему опасен звон в ушах и о чем он предупреждает

Российский врач-невролог Александр Евдокимов считает, что звон в ушах — тиннитус — могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка, а также воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава. Об этом специалист рассказал в интервью на «Пятом канале».

Боль в ушах.
Боль в ушах.
Pixabay.com

«Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон», — пояснил невролог.

Спровоцировать тиннитус могут проблемы с артериальным давлением или с шейным отделом позвоночника — остеохондроз вызывает ангиоспазм или извитость сосудов. Кроме того, причиной шума в ушах иногда становится ЛОР-патология: воспалительное заболевание или поражение слухового нерва и центров слуха в коре головного мозга новообразованиями.

Александр Евдокимов заявил, что тиннитус может привести к сахарному диабету, поскольку поражает слуховые клетки и волоски, формирующие нервный импульс.

Ранее алтайские онкологи поделились историями пациентов, которые пришли к ним слишком поздно.

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