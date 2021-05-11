Врач рассказал, почему опасно пить воду при отсутствии жажды

По словам врача, многочисленные статьи о пользе употребления воды в большом количестве не имеют под собой научной основы. Напротив, вода вымывает из организма натрий, который в норме в крови должен составлять 135−145 миллимолей на литр. Если этот показатель падает, у человека могут появиться проблемы со здоровьем, вплоть до отравления — гипонатриемии.

Кроме того, Йылдыз рассказал, что в случае падения натрия в крови не менее вредно употреблять соль.

«На самом деле у человека не дефицит натрия, а избыток воды. И с включением соли в рацион при повышенном артериальном давлении, заболеваниях почек и сердца состояние еще более ухудшается», — объяснил нефролог и посоветовал таким пациентам просто пить меньше воды.

Также эксперт развеял миф о том, что обильное питье помогает похудеть.

Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал о вреде минеральной воды.