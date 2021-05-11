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Здоровье

Врач рассказал, почему опасно пить воду при отсутствии жажды

Людям не стоит чрезмерно употреблять воду при отсутствии жажды, считает турецкий нефролог Серкан Йылдыз. Предупреждение эксперта публикует «Московский комсомолец».

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

По словам врача, многочисленные статьи о пользе употребления воды в большом количестве не имеют под собой научной основы. Напротив, вода вымывает из организма натрий, который в норме в крови должен составлять 135−145 миллимолей на литр. Если этот показатель падает, у человека могут появиться проблемы со здоровьем, вплоть до отравления — гипонатриемии.

Кроме того, Йылдыз рассказал, что в случае падения натрия в крови не менее вредно употреблять соль.

«На самом деле у человека не дефицит натрия, а избыток воды. И с включением соли в рацион при повышенном артериальном давлении, заболеваниях почек и сердца состояние еще более ухудшается», — объяснил нефролог и посоветовал таким пациентам просто пить меньше воды.

Также эксперт развеял миф о том, что обильное питье помогает похудеть.

Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал о вреде минеральной воды.

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