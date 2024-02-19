19 февраля
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Здоровье

Врач рассказала, что лишний вес повышает риски онкозаболеваний

Лишний вес и ожирение — одна из значимых причин возникновения рака, считает врач-генетик Юлия Жусина.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

Дело в том, что около 4–8% всех случаев онкологических заболеваний связано с ожирением. Именно оно является фактором риска для нескольких основных видов рака — постменопаузальный рак молочной железы, колоректальный рак, рак эндометрия, почек, пищевода, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, пишет e1.ru.

Факт

Около 21% случаев рака, связанных с ожирением, можно было бы предотвратить, если бы у взрослого населения индекс массы тела (ИМТ) был менее 25.

Между тем ожирение и резкое похудение человечества названы в числе мрачных прогнозов на високосный год. По прогнозам исследователей, люди начнут стремительно худеть при помощи препаратов. И человечество утратит физическую активность. После чего ослабнет здоровье, производительность труда понизится. Экономика впадет в ступор.

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