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27 августа
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Здоровье

Врач рассказала, кому и почему никогда не стоит есть орехи

Самые популярные орехи у россиян — фундук, арахис и грецкий орех. Однако несмотря на их полезные свойства, некоторым людям лучше вообще не употреблять их в пищу, рассказала в интервью vm.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

Орехи
Орехи
СС0

По мнению диетолога, суточная норма потребления продукта для тех, кто худеет — не более 5−10 орешков. Если человека устраивает свой вес, то он может съедать до 50 граммов орехов в день. Самыми калорийными считаются заморский кешью и бразильский орех. Они содержат много масел и микроэлементов, поэтому включать их в свой рацион нужно очень аккуратно.

Как отмечает Елена Соломатина, любые орехи опасно употреблять при аллергических реакциях, подагре, а также при проблемах желудочно-кишечного тракта.

Что же касается полезных свойств, то первое место по содержанию микроэлементов диетолог отдала грецкому ореху. В нем содержится больше всего белка, в арахисе и фундуке он тоже присутствует, но грецкий орех — «рекордсмен». Грецкий орех полезен при анемии, проблемах кровеносных сосудов, при восстановлении после сосудистых заболеваний нужно употреблять его обязательно.

В арахисе между тем очень много кальция, а фундук содержит марганец и калий.

Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение

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