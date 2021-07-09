Врач рассказала, людям с какими заболеваниями особенно опасно загорать

Некоторые заболевания могут являться противопоказанием к летнему отдыху на пляже, считает российский врач-дерматолог Татьяна Егорова. Причем это может быть как онкология, так и обычная ОРВИ. Рекомендации эксперта публикуют «Аргументы и факты».

Во-первых, подчеркнула врач, загорать не рекомендовано людям с заболеваниями кожи. Ультрафиолет провоцирует развитие опухолей, по этой причине может обостриться ситуация с онкологией. Однако, таким пациентам полезно купаться в море.

Не стоит долго находиться на солнце и тем, у кого была меланома, а также людям с любыми выявленными новообразованиями — даже доброкачественными.

Татьяна Егорова считает, что противопоказанием к пляжному отдыху должны стать и симптомы ОРВИ, так как больному нельзя перегреваться. Опасно загорать и людям с аутоиммунными патологиями в стадии обострения, а также с витилиго и солнечной крапивницей (фотодерматитом).

Ранее барнаульский хирург-онколог рассказал, как летом можно заработать самую быстрорастущую и грозную опухоль.