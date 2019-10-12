Врач объяснила, о каких нарушениях в организме сигнализирует сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях свидетельствует о нарушениях в работе организма. В идеале кожа на всем деле должна быть одинаково увлажненной, рассказала кандидат медицинских наук дерматолог Ирина Скорогудаева, пишет « АиФ ».

Часто сухие локти связаны с избыточным разрастанием рогового слоя эпидермиса — гиперкератозом. Это часто встречается у людей, которые по несколько часов в день проводят за столом.

Сухая кожа может свидетельствовать об атопическом дерматите, вазомоторном рините, пищевой аллергии.

Среди распространенных причин сухой кожи на локтях — эндокринные нарушения и нехватка витаминов А, D3, B1, В2, В3 и В6.

Ранее врач назвал признаки рака, которые можно увидеть на теле. В частности, сухость кожи, зуд, темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью могут оказаться симптомами рака желудка.