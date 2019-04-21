Врач рассказала о катастрофе среди российских женщин

Каждая третья женщина в России страдает ожирением, а каждая вторая имеет избыточный вес. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявила заведующая эндокринологическим отделением московской горбольницы № 52 Татьяна Маркова. Врач назвала сложившуюся ситуацию «катастрофой».

Эндокринолог уточнила, что озвученные ею цифры — данные по эпидемиологической статистике.

По словам Татьяны Марковой, среди женщин ожирение встречается чаще, чем у мужчин. Это заболевание диагностируют примерно у 16−17% мужчин.

«Женщины — это вообще группа риска для ожирения, сахарного диабета. Тут еще и другая проблема, с каждым годом женщин с этими заболеваниями становится все больше и больше. То есть эпидемия по ожирению не останавливается», — сказала врач.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте ожирения среди взрослых россиян: 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточный вес. Этот показатель увеличился вдвое с 2011 года.