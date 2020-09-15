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Здоровье

Врач рассказала о полезном влиянии регулярного секса на организм

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что регулярный секс оказывает благотворное влияние на здоровье человека и стабилизирует его эмоциональное состояние, пишет Stolica-s.su.

Секс.
Секс.
CCO

Секс — это хорошая физическая активность, в среднем организм сжигает 250 килокалорий в час. Это еще и серьезное «переформатирование гормонального баланса».

«Конечно, секс не сделает 50-летнего 20-летним юнцом. Но и прогрессивного старения тоже не будет происходить, — объяснила Павлова. — Работающая мышечная масса — не только ног, но и сердца, легких, всей сосудистой системы, особенно при регулярной сексуальной активности — будет активизировать рецепторы андрогенов и требовать синтеза тестостерона и дигидротестостерона».

Врач добавила, что во время секса стимулируется синтез дофамина, окситоцина, серотонина и других полезных веществ, которые вызывают чувство радости и удовлетворенности.

«Это уменьшает выраженность хронического стресса, на фоне которого формируются основные метаболические катастрофы современного человека», — сказала Павлова.

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