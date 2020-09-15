Врач рассказала о полезном влиянии регулярного секса на организм

Секс — это хорошая физическая активность, в среднем организм сжигает 250 килокалорий в час. Это еще и серьезное «переформатирование гормонального баланса».

«Конечно, секс не сделает 50-летнего 20-летним юнцом. Но и прогрессивного старения тоже не будет происходить, — объяснила Павлова. — Работающая мышечная масса — не только ног, но и сердца, легких, всей сосудистой системы, особенно при регулярной сексуальной активности — будет активизировать рецепторы андрогенов и требовать синтеза тестостерона и дигидротестостерона».