Врач рассказала о полезном влиянии регулярного секса на организм

Секс — это хорошая физическая активность, в среднем организм сжигает 250 килокалорий в час. Это еще и серьезное «переформатирование гормонального баланса».
«Конечно, секс не сделает 50-летнего 20-летним юнцом. Но и прогрессивного старения тоже не будет происходить, — объяснила Павлова. — Работающая мышечная масса — не только ног, но и сердца, легких, всей сосудистой системы, особенно при регулярной сексуальной активности — будет активизировать рецепторы андрогенов и требовать синтеза тестостерона и дигидротестостерона».
Врач добавила, что во время секса стимулируется синтез дофамина, окситоцина, серотонина и других полезных веществ, которые вызывают чувство радости и удовлетворенности.
«Это уменьшает выраженность хронического стресса, на фоне которого формируются основные метаболические катастрофы современного человека», — сказала Павлова.