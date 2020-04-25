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Здоровье

Врачи Белокурихи узнали, чем займутся после окончания пандемии

Медики санаториев Белокурихи во время вынужденной консервации разработали новую методику диагностики состояния организма и повышения его сопротивляемости заболеваниям. Внедрять ее будут после окончания пандемии Covid19.

На "Курорте Белокуриха" .
На "Курорте Белокуриха" .
Архив ЗАО "Курорт Белокуриха".

Напомним: в Белокурихе все санатории закрыты на консервацию как минимум до 1 июня. Не исключено, что этот период продлится еще дольше, если заболеваемость инфекцией не пойдет на спад.

Тем не менее, как сообщает пресс-служба компании «Курорт Белокуриха», врачи санаториев разработали специальную программу тестирования отдыхающих. Она рассчитана на 7−11 дней пребывания пациентов на курорте.

разработали специальную программу, нацеленную на диагностику состояния организма и выявление уязвимых мест. Курс будет внедрен сразу после запуска санаториев.

За это время гости смогут получить консультации аллерголога-иммунолога, посетить узких специалистов по профилю заболевания. Кроме того, в программу войдут общеукрепляющие процедуры, а по окончании будут даны рекомендации врачей.

Татьяна Коваленко,
главный врач сети санаториев «Курорт Белокуриха»:

После перенесенных стрессов, стоит восстановить баланс в организме. И поскольку наша миссия — способствовать укреплению здоровья гостей, мы будем работать с самой, на наш взгляд, актуальной на сегодня проблемой. По программе наш гость получит комплекс лечебно-оздоровительных процедур с применением природных факторов, сбалансированное и диетическое питание из экологически чистых продуктов Алтайского края, климатолечение.

До введения жесткого карантина санатории Белокурихи были близки к выходу на 100%-ную загрузку. Теперь их потери исчиляются сотнями миллионов рублей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на недавнем совещании в городе-курорте сказал, что правительство края на всех уровнях, в первую очередь на федеральном, будет добиваться максимальной возможности поддержать курортную сферу.

Виктор Томенко,
губернатора Алтайского края:

Либо за счет федеральных ресурсов, либо с согласия федерального центра свои ресурсы переориентировать и задействовать на поддержку отрасли… Мы направим на федеральный уровень предложения о необходимости поддержки наших организаций санаторно-курортного комплекса, а также работающих в курортной зоне Белокурихи гостиниц. В новейшей истории, за последние 20 лет, во времена кризисов наши санатории такого не переживали.

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