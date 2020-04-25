Врачи Белокурихи узнали, чем займутся после окончания пандемии

Медики санаториев Белокурихи во время вынужденной консервации разработали новую методику диагностики состояния организма и повышения его сопротивляемости заболеваниям. Внедрять ее будут после окончания пандемии Covid19.

Напомним: в Белокурихе все санатории закрыты на консервацию как минимум до 1 июня. Не исключено, что этот период продлится еще дольше, если заболеваемость инфекцией не пойдет на спад.

Тем не менее, как сообщает пресс-служба компании «Курорт Белокуриха», врачи санаториев разработали специальную программу тестирования отдыхающих. Она рассчитана на 7−11 дней пребывания пациентов на курорте.

разработали специальную программу, нацеленную на диагностику состояния организма и выявление уязвимых мест. Курс будет внедрен сразу после запуска санаториев.

За это время гости смогут получить консультации аллерголога-иммунолога, посетить узких специалистов по профилю заболевания. Кроме того, в программу войдут общеукрепляющие процедуры, а по окончании будут даны рекомендации врачей.

Татьяна Коваленко,

главный врач сети санаториев «Курорт Белокуриха»:

После перенесенных стрессов, стоит восстановить баланс в организме. И поскольку наша миссия — способствовать укреплению здоровья гостей, мы будем работать с самой, на наш взгляд, актуальной на сегодня проблемой. По программе наш гость получит комплекс лечебно-оздоровительных процедур с применением природных факторов, сбалансированное и диетическое питание из экологически чистых продуктов Алтайского края, климатолечение.

До введения жесткого карантина санатории Белокурихи были близки к выходу на 100%-ную загрузку. Теперь их потери исчиляются сотнями миллионов рублей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на недавнем совещании в городе-курорте сказал, что правительство края на всех уровнях, в первую очередь на федеральном, будет добиваться максимальной возможности поддержать курортную сферу.

Виктор Томенко,

губернатора Алтайского края: