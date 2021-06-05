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Здоровье

Врачи доказали, что ходьба даже из кухни в спальню тоже продлевает жизнь

Американские кардиологи представили доклад, в котором приводятся доказательства, что ходьба по квартире благоприятно влияет на состояние сердца и здоровья в целом.

День ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра.
День ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра.
Олег Укладов

В своем исследовании они проанализировали данные почти 17 тыс. женщин. Выяснилось, что женщины ходят больше и чаще чем мужчины, в том числе из кухни в спальню и обратно, занимаясь домашними делами.

Кардиологи пришли к выводу, что ходьба даже такими короткими перебежками тоже полезна для здоровья. Чем больше шагов делали женщины, тем дольше они жили, рассказывает «Медпортал».

При коротких переходах польза для здоровья росла в зависимости от количества шагов. Она переставала увеличиваться после 4500 шагов, но каждые 1000 шагов в день были связаны со снижением риска смерти на 28%.

При непрерывных переходах с каждыми последующими 2000 шагов риск смерти сокращался на 32%.

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