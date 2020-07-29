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Здоровье

Врачи назвали десять главных факторов развития рака

Некоторые привычки могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредили в Американской ассоциации по борьбе с раком, пишет Росбалт.

Маска. Лицо. Дым
Маска. Лицо. Дым
СС0

Отказ от курения. Сигаретный дым содержит более 4 тыс. токсических веществ, и многие из них канцерогенны. Большинство исследований показали, что те, кто бросил курить до 40 лет, сокращают риск преждевременной смерти на 90%.

Алкоголь, в свою очередь, повышает риск появления шести видов рака — рта и глотки, гортани, пищевода, кишечника, печени и груди у женщин.

Злоупотребление солнечными ваннами ведет к повреждению клеток. Оно носит накопительный характер. Необходимо защищать кожу солнцезащитным кремом и раз в год посещать дерматолога. При этом особо вреден искусственный загар — он может повысить риск развития меланомы на 20%.

Лишний вес нарушает работу гормональной и иммунной систем, что может спровоцировать рак груди, кишечника, эндометрия, пищевода, почек и поджелудочной железы. По данным экспертов, 7% всех раковых заболеваний в США связаны с ожирением.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

Вдыхать выхлопные газы автомобилей на дизельном топливе вредно. Прогулки в местах с загрязненным воздухом повышают риск развития рака легких.

Переработанное мясо в форме колбасы, сосисок, ветчины и бекона может спровоцировать рак кишечника. Всего 50 граммов переработанного мяса, съедаемого ежедневно, повышают шансы заболеть раком на 18%.

Частые авиаперелеты грозят раком груди и меланомой. Все дело в ионизирующем излучении на высотах более 10 км и постоянном нарушении циркадного ритма в связи со сменой часовых поясов.

Афлатоксины могут вызвать рак печени. Они выделяют грибки, поражающие кукурузу, арахис и ореховые деревья. Человек получает такие токсины, съедая зараженный арахис или мясо животных, которых кормили зараженным кормом.

Незащищенный секс чреват инфекциями, в будущем способные привести к развитию рака — в частности, вирус папилломы человека.

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