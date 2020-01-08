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Здоровье

Врачи назвали шесть главных признаков отсутствия онкологии

Врачи нередко перечисляют в СМИ симптомы рака, однако в этот раз медики назвали главные признаки того, что у человека нет онкологического заболевания. Как передает издание ToDay News Ufa, причина в том, что названные симптомы гораздо чаще указывают на другие болезни.

Новое оборудование в барнаульской больнице № 5.
Новое оборудование в барнаульской больнице № 5.
Евгения Родочинская

По информации издания, есть шесть признаков того, что у человека нет онкологии. Первые — это регулярные головные боли и неприятные ощущения в области спины, которые длятся в течение нескольких лет. По мнению врачей, онкобольные с такими симптомами так долго не живут.

Также не стоит связывать с онкологией внезапные боли или высокую температуру, поскольку так быстро рак себя не проявляет.

Уплотнения на теле, при нажатии на которые человек не чувствует боли, также редко являются признаком онкологии.

Кроме того, врачи назвали среди «не онкологических» признаков запоры. Чаще всего их провоцирует неправильное питание. Однако запоры, которые сменяются диареей с кровью, уже должны насторожить, предупреждают медики.

Ранее ученые установили, как на профилактику рака влияет физкультура. Для этого медики проанализировали состояние 750 тысяч пациентов.

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