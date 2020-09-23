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Здоровье

Врач назвала 7 полезных и очень дешевых продуктов

Шведский диетолог Кристина Андерссон уверена, что здоровое питание может обойтись человеку гораздо дешевле, чем вредный фастфуд. Врач перечислила 7 полезных, и при этом совсем не дорогих продуктов, и ее советы опубликовал noteru.com.

Репчатый лук.
Репчатый лук.
Открытые источники.

Так, например, диетолог рекомендовала чаще употреблять в пищу лук. «Лук имеет бактерицидный эффект и содержит много интересных витаминов и веществ вроде кальция, железа и селена», -— рассказывает Андерссон.

Среди бюджетных и полезных продуктов диетолог также назвала капусту и картофель. Андерссон подчеркивает, что все виды капусты одинаково полезны и напомнила, что этот продукт содержит микроэлементы, защищающие от онкологии.

Кроме того, по мнению врача, незаслуженно «опорочен» диетологами картофель.

«Картофель на самом деле возглавляет рейтинг продуктов, которые лучше всего насыщают в пересчете на одну калорию. И одна из причин в том, что он как раз не особенно калорийный», — заявила Кристина Андерссон.

Также она советует употреблять корнеплоды, цельнозерновые крупы, сухую фасоль и яйца.

Ранее российский диетолог Ольга Шестакова рассказала, какой овощ лучше всего подходит для снижения веса.

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