Врач назвала 7 полезных и очень дешевых продуктов

Шведский диетолог Кристина Андерссон уверена, что здоровое питание может обойтись человеку гораздо дешевле, чем вредный фастфуд. Врач перечислила 7 полезных, и при этом совсем не дорогих продуктов, и ее советы опубликовал noteru.com.