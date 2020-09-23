Врач назвала 7 полезных и очень дешевых продуктов

Так, например, диетолог рекомендовала чаще употреблять в пищу лук. «Лук имеет бактерицидный эффект и содержит много интересных витаминов и веществ вроде кальция, железа и селена», -— рассказывает Андерссон.
Среди бюджетных и полезных продуктов диетолог также назвала капусту и картофель. Андерссон подчеркивает, что все виды капусты одинаково полезны и напомнила, что этот продукт содержит микроэлементы, защищающие от онкологии.
Кроме того, по мнению врача, незаслуженно «опорочен» диетологами картофель.
«Картофель на самом деле возглавляет рейтинг продуктов, которые лучше всего насыщают в пересчете на одну калорию. И одна из причин в том, что он как раз не особенно калорийный», — заявила Кристина Андерссон.
Также она советует употреблять корнеплоды, цельнозерновые крупы, сухую фасоль и яйца.
Ранее российский диетолог Ольга Шестакова рассказала, какой овощ лучше всего подходит для снижения веса.