11 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Здоровье

Врачи назвали самую лучшую группу крови

Эксперты рассказали, какая группа крови считается лучшей, сообщает PROгород.

Анализы крови.
Анализы крови.
unsplash.com

Существует 4 группы крови по системе AB0. Они зависят от антигенов A и B на поверхности эритроцитов:

  • I (0) — антигены отсутствуют;
  • II (A) — есть антиген А;
  • III (B) — есть антиген В;
  • IV (AB) — есть оба антигена.

Также у людей может быть разный резус-фактор (Rh). Он определяется наличием или отсутствием антигена D на поверхности эритроцитов. Если антиген D есть, то человек резус-положительный (Rh+), если нет — резус-отрицательный (Rh-).

Почему важно знать свою группу крови и резус-фактор

Знание своей группы крови и резус-фактора имеет большое значение, поскольку это помогает определить, кровь какой группы можно безопасно переливать в случае необходимости. Также эта информация важна при оценке вашей ценности как донора. Например, люди с первой отрицательной группой крови (0 Rh-) являются универсальными донорами, так как их кровь может быть перелита любому человеку вне зависимости от его группы крови по системе АВ0 и резус-принадлежности.

Забор крови из вены.
Забор крови из вены.
Источник: "АСКО МЕД"

Какая группа крови считается лучшей

По мнению врача Юрия Габорца, первая отрицательная группа крови (0 Rh-) является наиболее универсальной. Это обусловлено тем, что она может быть перелита любому человеку, вне зависимости от его группы крови и резус-фактора. Однако в современной медицинской практике при переливании крови предпочтение отдается донорской крови, полностью совпадающей по группе и резусу с реципиентом, чтобы минимизировать риск возникновения осложнений.

Анализ крови.
Анализ крови.
pexels.com

Резус-конфликт: что это и как его избежать

Резус-конфликт — это состояние, при котором иммунная система матери воспринимает плод как нечто чужеродное из-за несовместимости резус-факторов. Это может привести к серьезным осложнениям: гемолитической болезни новорожденных, выкидышам, мертворождению и преждевременным родам.

Причиной резус-конфликта является проникновение в кровоток матери эритроцитов плода, которые несут положительный резус-фактор. Иммунная система женщины начинает вырабатывать антитела, атакующие клетки ребенка. Чтобы предотвратить это, беременным женщинам с отрицательным резусом вводят антирезусный иммуноглобулин. Особенно важно сделать это при прерывании беременности на любом сроке, чтобы защитить будущие беременности и не допустить сенсибилизацию организма матери.

Ранее сообщалось, как аллергикам защититься от тополиного пуха.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Неоклассика: Эйнауди, Рихтер
Фильм о журнале «Юность»
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость