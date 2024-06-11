Врачи назвали самую лучшую группу крови

Существует 4 группы крови по системе AB0. Они зависят от антигенов A и B на поверхности эритроцитов:

I (0) — антигены отсутствуют;

II (A) — есть антиген А;

III (B) — есть антиген В;

IV (AB) — есть оба антигена.

Также у людей может быть разный резус-фактор (Rh). Он определяется наличием или отсутствием антигена D на поверхности эритроцитов. Если антиген D есть, то человек резус-положительный (Rh+), если нет — резус-отрицательный (Rh-).

Почему важно знать свою группу крови и резус-фактор

Знание своей группы крови и резус-фактора имеет большое значение, поскольку это помогает определить, кровь какой группы можно безопасно переливать в случае необходимости. Также эта информация важна при оценке вашей ценности как донора. Например, люди с первой отрицательной группой крови (0 Rh-) являются универсальными донорами, так как их кровь может быть перелита любому человеку вне зависимости от его группы крови по системе АВ0 и резус-принадлежности.

Забор крови из вены. Источник: "АСКО МЕД"

Какая группа крови считается лучшей

По мнению врача Юрия Габорца, первая отрицательная группа крови (0 Rh-) является наиболее универсальной. Это обусловлено тем, что она может быть перелита любому человеку, вне зависимости от его группы крови и резус-фактора. Однако в современной медицинской практике при переливании крови предпочтение отдается донорской крови, полностью совпадающей по группе и резусу с реципиентом, чтобы минимизировать риск возникновения осложнений.

Анализ крови. pexels.com

Резус-конфликт: что это и как его избежать

Резус-конфликт — это состояние, при котором иммунная система матери воспринимает плод как нечто чужеродное из-за несовместимости резус-факторов. Это может привести к серьезным осложнениям: гемолитической болезни новорожденных, выкидышам, мертворождению и преждевременным родам.

Причиной резус-конфликта является проникновение в кровоток матери эритроцитов плода, которые несут положительный резус-фактор. Иммунная система женщины начинает вырабатывать антитела, атакующие клетки ребенка. Чтобы предотвратить это, беременным женщинам с отрицательным резусом вводят антирезусный иммуноглобулин. Особенно важно сделать это при прерывании беременности на любом сроке, чтобы защитить будущие беременности и не допустить сенсибилизацию организма матери.

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