Врачи назвали три серьезных заболевания, которые начинаются с ночной потливости

По словам врачей, самая частая причина ночной потливости — гормональные проблемы. Чаще этот симптом беспокоит женщин во время менопаузы, когда в организме снижается количество эстрогена. Однако есть и другие причины, пишет «Вечерняя Москва».

Одна из причин — любая инфекция, которая вызывает резкое снижение температуры тела. В результате больного беспокоит обильное потоотделение. Важно, что поту обычно сопутствуют и другие симптомы, такие как лихорадка, сыпь и прочее.

Иногда потливость может быть симптомом опасной лимфомы — группы онкологических заболеваний, поражающих сосуды и железы. Во многих случаях эта болезнь протекает при повышенном потоотделении по ночам.

Повышенную потливость по ночам также может вызвать прием лекарств. Если после назначения таблеток возникла подобная проблема, нужно заменить препарат. В любом случае, если у человека стабильно наблюдается ночная потливость, ему необходимо обратиться за помощью к специалисту и пройти обследование.

Ранее медики рассказали о симптомах, при которых стоит обратиться к врачу, поскольку они могут означать развитие рака