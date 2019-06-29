Врачи выяснили, чем опасен плохой сон после 40

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли полагают, что улучшение качества сна в среднем возрасте — профилактика опасного недуга. Отсрочить симптомы деменции помогут своевременная диагностика и лечение апноэ, которое провоцирует храп и частые остановки дыхания во сне, нарушающие отдых, и когнитивно-поведенческая терапия бессонницы.
«Бета-амилоидные и тау-белки являются прогностическими маркерами. Только недавно они стали обнаруживаться с помощью дорогостоящего сканирования ПЭТ, которое пока не является широко доступным», — отметили ученые
Иногда у людей с высоким уровнем опасного белка в мозге не развивается деменции. Пока исследователи не могут объяснить эти исключительные случаи.
Ранее ученые заявляли, что людям, которые хотят похудеть, в первую очередь, надо высыпаться.