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Здоровье

Врачи выяснили, чем опасен плохой сон после 40

Снижение качества сна в возрасте 40−60 лет может быть следствием накопления бета-амилоидных бляшек в мозге, образование которых предшествует болезни Альцгеймера, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Отдых. Сон
Отдых. Сон
СС0

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли полагают, что улучшение качества сна в среднем возрасте — профилактика опасного недуга. Отсрочить симптомы деменции помогут своевременная диагностика и лечение апноэ, которое провоцирует храп и частые остановки дыхания во сне, нарушающие отдых, и когнитивно-поведенческая терапия бессонницы.

«Бета-амилоидные и тау-белки являются прогностическими маркерами. Только недавно они стали обнаруживаться с помощью дорогостоящего сканирования ПЭТ, которое пока не является широко доступным», — отметили ученые

Иногда у людей с высоким уровнем опасного белка в мозге не развивается деменции. Пока исследователи не могут объяснить эти исключительные случаи.

Ранее ученые заявляли, что людям, которые хотят похудеть, в первую очередь, надо высыпаться.

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