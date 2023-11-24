Врачи предупредили об опасной ошибке в туалете

Неправильная туалетная бумага и ошибки при ее использовании могут привести к неприятным последствиям, сообщает Lenta.ru.

Некоторые специалисты называют использование биде наиболее безопасным способом туалетной гигиены. Однако проблема заключается не в самом продукте, а в способе его применения.

Нужно действовать осторожно и промакивать интимные места так, чтобы не травмировать нежные ткани.

Специалист отмечает, что агрессивные составы мыла могут вызвать зуд. В некоторых случаях постоянно травмирование может привести к геморрою, вздутию вен в толстой кишке и кровотечению.

Лучше сего использовать многослойную и неотбеленную туалетную бумагу.

Часто люди совершают еще одну распространенную ошибку — при очистке совершают движение сзади вперед. Это приводит к попаданию бактерий в уретру и развитию инфекций мочевыводящих путей и мочевого пузыря.

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