Алопеция: причины, признаки и методы борьбы

Алопеция — это патологическая потеря волос, обусловленная различными факторами — от проблем со здоровьем до неблагоприятной экологии. Ее не следует путать с сезонным выпадением волос, при котором нормальная густота восстанавливается в течение 1-2 месяцев. Рассмотрим подробнее, что это такое — алопеция, как проявляется, отчего возникает, и какие способы борьбы существуют.

Как проявляется алопеция

В норме волосы выпадают каждый день в количестве до 100 штук. Это происходит потому, что волосяные луковицы поочередно переходят из фазы телогена (отмирания) в фазу анагена (роста), что позволяет сохранять привычный объем и густоту. В свою очередь алопеция – это состояние, при котором волосы не восстанавливаются после естественного выпадения.

Вот по каким признакам можно отличить истинную алопецию:

волосы истончаются, сквозь них просвечивается кожа головы;

увеличивается ширина пробора;

волосы остаются на подушке после сна;

сильно секутся кончики;

цвет волос становится более тусклым;

кожа головы зудит и шелушится.

Для алопеции характерно выпадение волос в определенных зонах: часто облысение начинается со лба, висков и макушки, изредка возможно появление лысых очагов на других участках головы. При появлении видимых залысин рекомендуется как можно быстрее обратиться к трихологу.

Причины алопеции

Следует различать полную и частичную алопецию. При полной человек рождается без волос или необратимо теряет. В случае частичной алопеции волосы можно восстановить. Вот от чего бывает алопеция:

наследственные факторы — андрогенетическую алопецию можно унаследовать, у женщин это чаще всего происходит по материнской линии. В наши дни существуют методы борьбы с таким типом облысения, в частности с помощью гормональных препаратов;

неблагоприятная экология — работа на вредном производстве, например, химическом или лакокрасочном, может привести к истончению и выпадению волос;

хронический стресс – повышение уровня кортизола приводит к нарушению кровообращения, из-за чего волосяные фолликулы получают недостаточно питательных веществ. Этим объясняется тот факт, что при затяжных стрессах и хронической усталости начинается «волосопад»;

недостаток белка и железа в рационе – несбалансированное по нутриентам питание лишь косвенно влияет на густоту прически. Но если в рационе наблюдается систематическая нехватка белка и железа, то волосы начинают буквально «сыпаться»;

изменение гормонального фона – при беременности фаза анагена затягивается, а после рождения ребенка – быстро сменяется на телоген. Вот почему в послеродовой период волосы сильно выпадают, хотя на самом деле они возвращаются к обычному состоянию. Гормональный фон меняется и при менопаузе: снижается количество эстрогена, из-за чего волосы тоже могут выпадать;

агрессивный стайлинг – ежедневное использование горячих щипцов приводит к пересушиванию и ломкости, а тугие укладки ослабляют волосы, что может привести к отмиранию фолликулов.

Подробнее о причинах возникновения алопеции читайте в статье https://www.vichy.ru/vmag/alopeciya-prichiny-simptomy-metody-borby.

К причинам обратимой алопеции относят химиотерапию, которая зачастую приводит к полному облысению, но по окончании лечения волосы полностью восстанавливают густоту.

Алопеция — это патологическая потеря волос, обусловленная различными факторами. Фото предоставлено компанией Л'Ореаль.

Виды выпадения волос у женщин

Чтобы узнать, чем и как бороться с алопецией, необходимо ее классифицировать. Существует несколько видов облысения, которые встречаются у мужчин и женщин.

Андрогенная

Андрогенная (андрогенетическая) алопеция – при которой рецепторы волосяных фолликулов обладают повышенной чувствительностью к андрогенам. Такой вид облысения характерен для мужчин, и опознать его достаточно просто: потеря волос начинается с зоны лба, висков и темени. У женщин алопеция по мужскому типу ассоциирована с типом наследования по материнской линии, и встречается реже.

Диффузная

При диффузной алопеции выпадение волос происходит равномерно по всей голове. Состояние может быть вызвано сильным стрессом, резким изменением климата, скудной диетой или тяжелым заболеванием. В этом случае множество фолликулов переходят в фазу покоя до устранения вредных факторов или естественной адаптации организма.

Очаговая

Причина очаговой (гнездной) алопеции у женщин и мужчин неизвестна. По официальной версии, виновата генетическая аномалия, которая приводит к появлению залысин на отдельных участках головы.

Тотальная

Тотальная (полная) алопеция — это, когда нет волос не только на голове, но и на всем теле. Причиной ее возникновения считается генетическая предрасположенность. Иногда волосы не растут с рождения, в других случаях — начинают выпадать из-за системного заболевания, а после выздоровления не восстанавливаются.

Рубцовая

Развитие рубцовой алопеции наблюдается при тяжелых проблемах кожи головы, затрагивающих волосяные фолликулы. В некоторых случаях ее вызывает черепно-мозговая операция или лучевая терапия. При рубцовой алопеции волосяные луковицы замещаются рубцовой тканью, из-за чего процесс формирования волос становится невозможным.

Алопеция — это патологическая потеря волос, обусловленная различными факторами. Фото предоставлено компанией Л'Ореаль.

Методы борьбы с алопецией

Алопециию, при которой выпадают волосы, особенно боятся девушки, но многие мужчины тоже не всегда готовы побриться налысо. В то же время не следует опускать руки, даже если с наследственностью не повезло. В борьбе с алопецией помогут различные современные методики:

наружные средства — шампуни, мази и ампулы с активным укрепляющим и стимулирующим действием;

лекарственные средства — чаще всего применяются для избавления от гормональных форм алопеции;

трансплантация — показана при частичном облысении головы, так как некоторое количество волос необходимо для донорского материала.

Усилить эффект поможет внимательное отношение к своему здоровью: отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, полноценный сон, минимизация стресса.

Средства VICHY (ВИШИ) для волос, склонных к выпадению

Ампулы Dercos Aminexil (Деркос Аминексин) для женщин

Ампулы Dercos Aminexil. Фото предоставлено компанией Л'Ореаль.

Ампульное средство способствует ускорению кровообращения и уменьшению уплотнения ткани вокруг луковиц, их восстановлению.

Особенности состава:

Аминексил — способствует препятствию рубцевания луковиц, улучшению кровотока;

Вулканическая термальная вода VICHY — благоприятно воздействует на кожу головы.

Ампулы Dercos Aminexil Intensive (Деркос Аминексин Интенсив) — 5 для мужчин

Ампулы Dercos Aminexil Intensive. Фото предоставлено компанией Л'Ореаль.

Средство в ампулах содержит аминексил в повышенной дозировке. Подходит при интенсивной алопеции.

Особенности состава:

Аминексил — способствует нормализации обменных процессов внутри корней волос;

Аргинин — помогает питать и укреплять волосяные фолликулы;

Октеин — оказывает защитное антиоксидантное действие;

Кофеин — способствует пробуждению роста луковиц;

Вулканическая термальная вода VICHY — помогает укрепить и восстановить кожу головы.

Шампунь Dercos Aminexil (Деркос Аминексин)

Шампунь Dercos Aminexil. Фото предоставлено компанией Л'Ореаль.

Тонизирующий шампунь с витаминами и аминексилом в составе способствует укреплению волос у корней и уплотнению их по всей длине. Рекомендуют использовать вместе с ампулами.

Особенности состава:

Аминексил — помогает снизить процессы уплотнения коллагена вокруг волосяных луковиц;

PP и B5 — способствует насыщению волос питательными веществами, улучшению роста и их укреплению;

Пантенол — способствует увлажнению, успокаивает, борется с воспалениями;

Вулканическая термальная вода VICHY — освежает и защищает кожу головы.

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