Врачи рассказали, как существенно снизить риск появления диабета

Гарвардские ученые сообщили, что употребление овощей, фруктов, бобовых, орехов и цельнозерновых снижает вероятность развития диабета на 23%. А если заодно сократить количество сахара и пустых углеводов в рационе, то можно довести этот показатель до 30%, пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.