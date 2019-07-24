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Здоровье

Врачи рассказали, как существенно снизить риск появления диабета

Гарвардские ученые сообщили, что употребление овощей, фруктов, бобовых, орехов и цельнозерновых снижает вероятность развития диабета на 23%. А если заодно сократить количество сахара и пустых углеводов в рационе, то можно довести этот показатель до 30%, пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.

Сок, фрукты.
Сок, фрукты.
CC0

Сообщается, что в своей работе ученые располагали данными нескольких масштабных исследований, которые включали около 23 тысяч случаев развития диабета.

Исследователи посоветовали придерживаться средиземноморской диеты и отказаться от вредных привычек в пользу умеренных, но регулярных занятий спортом.

Ранее специалисты из Американского общества питания пришли к выводу, что риск развития диабета второго типа повышается из-за недостатка в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса. Развитие этой болезни может также спровоцировать наличие в рационе продуктов с большим содержанием витамина В12 (его много в говяжьей, свиной, куриной печени и других продуктах).

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