Врачи рассказали, как существенно снизить риск появления диабета

Сообщается, что в своей работе ученые располагали данными нескольких масштабных исследований, которые включали около 23 тысяч случаев развития диабета.
Исследователи посоветовали придерживаться средиземноморской диеты и отказаться от вредных привычек в пользу умеренных, но регулярных занятий спортом.
Ранее специалисты из Американского общества питания пришли к выводу, что риск развития диабета второго типа повышается из-за недостатка в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса. Развитие этой болезни может также спровоцировать наличие в рационе продуктов с большим содержанием витамина В12 (его много в говяжьей, свиной, куриной печени и других продуктах).