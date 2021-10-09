Пальцы ног и рук начинают краснеть, появляются покраснения и болезненные утолщения, как при обморожении, — это может сигнализировать о COVID-19, пишет mk.ru со ссылкой на исследованием, которое было опубликовано в British Journal of Dermatology.

Болезненное покраснение или фиолетовый оттенок пальцев ног, реже рук, наблюдаются у пациентов с коронавирусом, заметили исследователи. Могут возникнуть шероховатость кожи и болезненные утолщения, а также выделяться гной.

При этом другие симптомы коронавируса могут не проявляться.

Британские ученые считают, что причины появления так называемых «ковидных пальцев» в том, что организм генерирует иммунный ответ с высокими уровнями определенных аутоантител, которые по ошибке нацелены на собственные клетки и ткани человека.

У большинства пациентов, как и при обычных обморожениях, поражения обычно проходят сами по себе.

Ранее врач иммунолог-аллерголог заявил, что определить новую коронавирусную инфекцию можно по частоте дыхания.