Болезненное покраснение или фиолетовый оттенок пальцев ног, реже рук, наблюдаются у пациентов с коронавирусом, заметили исследователи. Могут возникнуть шероховатость кожи и болезненные утолщения, а также выделяться гной.
При этом другие симптомы коронавируса могут не проявляться.
Британские ученые считают, что причины появления так называемых «ковидных пальцев» в том, что организм генерирует иммунный ответ с высокими уровнями определенных аутоантител, которые по ошибке нацелены на собственные клетки и ткани человека.
У большинства пациентов, как и при обычных обморожениях, поражения обычно проходят сами по себе.
Ранее врач иммунолог-аллерголог заявил, что определить новую коронавирусную инфекцию можно по частоте дыхания.