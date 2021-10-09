9 октября 2°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Врачи рассказали о новом симптоме коронавируса — «ковидные пальцы»

Пальцы ног и рук начинают краснеть, появляются покраснения и болезненные утолщения, как при обморожении, — это может сигнализировать о COVID-19, пишет mk.ru со ссылкой на исследованием, которое было опубликовано в British Journal of Dermatology.

Руки. Уход
Руки. Уход
ССО

Болезненное покраснение или фиолетовый оттенок пальцев ног, реже рук, наблюдаются у пациентов с коронавирусом, заметили исследователи. Могут возникнуть шероховатость кожи и болезненные утолщения, а также выделяться гной.

При этом другие симптомы коронавируса могут не проявляться.

Британские ученые считают, что причины появления так называемых «ковидных пальцев» в том, что организм генерирует иммунный ответ с высокими уровнями определенных аутоантител, которые по ошибке нацелены на собственные клетки и ткани человека.

У большинства пациентов, как и при обычных обморожениях, поражения обычно проходят сами по себе.

Ранее врач иммунолог-аллерголог заявил, что определить новую коронавирусную инфекцию можно по частоте дыхания.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость