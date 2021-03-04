Врачи рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом

Врачи из США обнаружили первые случаи «вечного» заражения вирусом COVID-19. Об этом пишет « Лента » со ссылкой на МedRxiv.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии заметили, что следы коронавируса сохранялись в организмах нескольких больных, страдающих лейкемией, на протяжении шести месяцев. Они объяснили, что люди с подорванным иммунитетом уязвимы перед инфекцией.

Кроме того, из-за проблем с иммунитетом такие пациенты рискуют заразиться коронавирусом несколько раз, и не могут вылечиться на протяжении длительного срока.

Американские врачи объяснили, что длительное присутствие вируса COVID-19 в организме человека может увеличить шансы того, что из-за мутаций он станет неуязвим для антител.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу.