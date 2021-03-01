ВОЗ назвала число жителей Земли, имеющих антитела к COVID-19

Сваминатан отметила, что сейчас только вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.
Эксперт подчеркнула, что ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения.
В некоторых городах исследования показывают, что не менее половины населения имеют антитела, но это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета.
«ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу», — рассказала Сваминатан.
По ее словам, в густонаселенных городских районах есть очаги, в которых 50−60% населения имеют антитела, однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета.
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