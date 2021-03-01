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Жизнь

ВОЗ назвала число жителей Земли, имеющих антитела к COVID-19

Главный научный сотрудник ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, сообщает РИА «Новости».

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Сваминатан отметила, что сейчас только вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.

Эксперт подчеркнула, что ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения.

В некоторых городах исследования показывают, что не менее половины населения имеют антитела, но это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета.

«ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу», — рассказала Сваминатан.

По ее словам, в густонаселенных городских районах есть очаги, в которых 50−60% населения имеют антитела, однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета.

Ранее в лаборатории «Вектор» развеяли популярный миф о коронавирусе и антителах.

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