Врачи рассказали о смертельной опасности подгоревшего шашлыка

Неправильно приготовленный шашлык может стать угрозой возникновения рака, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с «Известиями». Она поделилась рекомендациями, как снизить риски и приготовить наиболее безопасный шашлык.

По словам медика, подгоревший шашлык с обуглившимися кусочками содержит канцерогены, которые могут вызывать рак различных локализаций пищеварительного тракта.

Тем не менее диетологи не рекомендуют совсем отказываться от шашлыка. Чтобы он не подгорел можно прокладывать гриль алюминиевой фольгой с дырочками. Так можно избежать вспышек огня, но при этом сохранить жар.

Чтобы уменьшить количество канцерогенов у подгоревшего шашлыка, необходимо:

срезать обуглившиеся места.

мясо следует выбирать не очень жирное , потому что насыщенные жирные кислоты также являются фактором онкологического риска,

потому что насыщенные жирные кислоты также являются фактором онкологического риска, после приготовления тщательно очищать шампуры и решетки , чтобы оставшиеся канцерогены не попали в пищу снова.

чтобы оставшиеся канцерогены не попали в пищу снова. мариновать мясо до приготовления , потому что маринады делают продукты более безопасными , вытягивая химических предшественников канцерогенных веществ.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, что желательно добавить к шашлыку побольше овощей и зелени. Эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, которые способствуют пищеварению.

Напомним, ранее врачи рассказали, сколько яиц и кулича можно съесть на Пасху без вреда здоровью.