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24 апреля
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Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц и кулича можно съесть на Пасху без вреда здоровью

В Пасху, которая в этом году приходится на 28 апреля, православным верующим разрешается есть любую пищу после долгого и строгого поста. Врачи рассказали, сколько можно съесть главных блюд Пасхи — яиц и кулича — без вреда для здоровья, пишет РИА Новости.

Пасха. Освящение
Пасха. Освящение
СС0

По рекомендациям врачей, в день нужно съедать половину яйца, потому что это определенный набор белков, жиров, углеводов и пищевых веществ.

Если говорить о безопасной дозе, с учетом того, что человек будет есть еще мясо, рыбу, то следует ограничиться тремя яйцами в день. Таково мнение заведующей консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание», терапевта-диетолога Екатерины Бурляевой.

Кулич, по ее словам, — достаточно калорийный продукт, поэтому в день можно позволить себе съесть около 100 граммов. Творожная пасха содержит примерно такое же количество калорий, поэтому лучше выбрать что-то одно либо сократить порции.

Увеличить норму можно, если отказаться от определенных продуктов в течение дня, например, пить не сладкий чай, не добавлять сахар в кашу, отказаться от меда и варенья.

Не стоит есть творожную пасху прямо перед сном, но если после полдника человек прогуляется в течение пары часов, то никакого вреда перекус в виде кулича ему не принесет.

Эксперты сходятся во мнении, что употреблять пасхальные продукты следует с осторожностью, если у человека есть обострения хронических заболеваний.

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