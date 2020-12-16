Врачи рассказали, в каком возрасте заканчивается секс и как продлить удовольствие

У сексуальности нет ограничений по возрасту, сохранить ее поможет дозированный спорт, кальций и лечение климакса. Об этом в интервью NGS рассказала акушера-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Евгения Пекарева.

Женщины могут всегда

С точки зрения физиологии женщина может заниматься сексом в любом возрасте, если ее ничего не беспокоит во время половой жизни и нет противопоказаний со стороны органов репродуктивной системы (атрезия влагалища), и со стороны других органов (бронхиальная астма, сердечная недостаточность, деформирующий остеоартроз и т.д.).

Женское либидо на протяжении жизни может значительно изменяться и зависит от многих факторов. Основные из них — наследственность, анатомические особенности внутренних органов, гормональный фон, эмоциональный настрой, фаза менструального цикла, возраст, наличие или отсутствие гинекологических заболеваний.

К 50 годам организм теряет половые гормоны, и постепенно дает о себе знать климакс. В этом возрасте у многих женщин могут появиться неприятные ощущения сухости и жжения во время полового акта, нарушения менструального цикла.

Чтобы сохранить желание и возможность вести интимную жизнь, врач советует заместительную гормональную терапию после угасания менструальной функции, прием кальция и витамина D (для профилактики остеопороза), дозированную и регулярную физическую нагрузку, своевременное лечение соматической патологии, если такая имеется.

Секс. CCO

Мужчинам надо следить за здоровьем

Эректильная дисфункция (импотенция, бытовым языком) бывает в результате органических нарушений (сахарный диабет, сосудистые заболевания, гормональные проблемы, физические травмы), неврологических нарушений и при приеме некоторых лекарств. Остальные причины — в голове, в том числе и миф о том, что в определенном возрасте «стоять не будет».

Надо смотреть на свой образ жизни, образ мыслей, питание, движение. Если жизнь беспросветна и скучна, начинается депрессия, а вот при депрессии снижение либидо точно будет, считают специалисты.

Возраст сам по себе не является причиной эректильной дисфункции.

При естественно возрастном снижении уровня гормонов секс меняется. Мужчине может быть нужно больше ласк, но секс от этого менее приятным не становится.