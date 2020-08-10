Всех прилетающих из-за границы в Алтайский край заставят сдавать платный тест на ковид

Все пассажиры — граждане России, прилетевшие из-за рубежа, обязаны будут пройти обследования на коронавирусную инфекцию, сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Туристы из Алтайского края начали вылетать в Турцию на этой неделе. Также разрешено выезжать в Казазахстан. Ульяна Калинина отметила, что по приезду на родину не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин, однако в течение трех дней после прилета гражданин обязан пройти обследование методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) на коронавирусную инфекцию.

Эта обязанность закреплена в 22-ом постановлении главного санитарного врача РФ.

Результаты лабораторного исследования должны быть обязательно «подгружены» на портал Госуслуг, где пассажиры будут зарегистрированы в качестве вылетающих за рубеж.

Сейчас, по словам Калининой, Роспотребнадзор отрабатывает алгоритм действий в отношении граждан, прибывающих из Казахстана наземным транспортом. Скорее всего, этих людей также обяжут проходить тест.

«Направления на такие исследования никто давать не будет, — подчеркнула Калинина. — Гражданин должен пройти их самостоятельно в любой частной клинике».