«Всем здоровья»: Чубайс заразился COVID-19 после командировки

Чубайс отметил, что положительный тест на ковид получил после возвращения из командировки.
«Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — описал свое состояние политик.
Его компания «Роснано» также продолжает работать на удаленке.
«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья», — пожелал Чубайс своим подписчикам.
Ранее Анатолий Чубайс говорил, что количество бедных после пандемии может резко вырасти. И коснется это не только России, но и всего мира.