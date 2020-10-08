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Здоровье

«Всем здоровья»: Чубайс заразился COVID-19 после командировки

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился COVID-19 после возвращения из командирровки и перешел на самоизоляцию. Об этом он рассказал на свой странице в Facebook.

Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
kremlin.ru

Чубайс отметил, что положительный тест на ковид получил после возвращения из командировки.

«Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — описал свое состояние политик.

Его компания «Роснано» также продолжает работать на удаленке.

«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья», — пожелал Чубайс своим подписчикам.

Ранее Анатолий Чубайс говорил, что количество бедных после пандемии может резко вырасти. И коснется это не только России, но и всего мира.

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