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Здоровье

Вспышку кори в Алтайском крае опровергли в Минздраве

Минздрав Алтайского края опроверг информацию о двух заболевших корью в Заринске, которую ранее опубликовали местные СМИ.

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash.com

Как сообщили altapress.ru в ведомстве, в Заринск выезжали специалисты, были взяты анализы. Лабораторные исследования не подтвердили заболевание.

«Была острая респираторная вирусная инфекция», — пояснили в пресс-службе минздрава.

Опровержение также появилось в Instagram ведомства.

«Кори в Алтайском крае нет. В СМИ распространяется информация о двух случаях заболевания корью в Заринске, которая не соответствует действительности. В выходные дни специалисты провели все необходимые исследования, которые не подтвердили наличие данной инфекции», — заверили эксперты.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в инфекционное отделение Заринской горбольницы поступили два пациента с диагнозом корь.

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