Вспомнил то, что только что забыл. Алтайские врачи нашли способ, как предотвратить деменцию

Долгое время в Алтайском крае не было специальных программ по сокращению рисков развития деменции. Пациенты могли лишь бессильно наблюдать, как медленно угасают их воспоминания. Но сейчас алтайские врачи заявляют — решение найдено. Как с помощью новой Клиники памяти они собираются бороться с этим недугом, рассказали в краевой клинической психиатрической больнице им. Ю.К. Эрдмана.

А разве так бывает?

Память для Татьяны Заклюковской — важный рабочий инструмент. До выхода на пенсию она работала в региональном исполкоме партии «Единая Россия», где постоянно приходилось общаться с целыми районами края и выполнять множество задач одновременно. Даже на пенсии Татьяна продолжила работать с людьми, но уже в сфере волонтерства.

В какой-то момент женщина стала замечать, что ее главное оружие, память, стало раз за разом давать осечку.

«Куда-то пошла — забыла, что-то нужно прочитать и рассказать — не помню, - рассказывает Татьяна. - И я поняла, что пора что-то делать».

Женщина начала искать решение своей проблемы в интернете. Там она увидела объявление: «В Барнауле открывается первая в крае Клиника памяти». Автор статьи рассказывал о психосоциальной реабилитации для пациентов с нарушениями когнитивных функций. Достаточно было позвонить по телефону и записаться на прием. Лечение — бесплатное.

Клиника памяти в Барнауле Altapress.ru Клиника памяти в Барнауле Altapress.ru

«Вы знаете, сначала я не поверила, что так бывает. Думала, это какой-то фейк. Но телефон все же записала, - вспоминает Татьяна. - Несколько дней думала над этим, думала и — позвонила. На другом конце мне ответили, что, да, такая клиника действительно открывается, в ней работают проверенные специалисты и меня готовы записать».

Так Татьяна стала одной из первых пациенток Клиники памяти, которая открылась в Барнауле 1 апреля на базе краевой клинической психиатрической больнице им. Ю.К. Эрдмана.

Не врачебный эксперимент

Клиника памяти — это не название конкретного медучреждения, а специальная реабилитационная программа, которую реализуют специалисты краевой психиатрической больницы. Она призвана помочь людям с когнитивными нарушениями на ранних этапах, чтобы в будущем предотвратить развитие более тяжелого заболевания — деменции.

Программа учреждена по распоряжению регионального минздрава. Для алтайских врачей это первый подобный опыт. Гораздо чаще специалисты работали с уже установленной деменцией, когда процесс распада психических функций нельзя остановить. Лишь единицы пациентов обращались к специалистам заранее.

В 2023 году деменцию обнаружили у 7 тыс. жителей Алтайского края, которые обратились к психиатрам.

Клиника памяти в Барнауле Altapress.ru

За основу программы алтайские специалисты взяли опыт своих коллег из Москвы. Там Клиника памяти – это целая сеть, которая помогает людям с 2017 года. Сейчас она работает за пределами столицы в шести регионах. Алтайский край стал седьмым.

«Программа уже доказала свою эффективность в других регионах, и у нас нет сомнений в ее результативности, - сообщает заведующая отделением первого психотического эпизода, психиатр, психотерапевт Елена Старенкова. – И не стоит думать, что наша Клиника памяти – это пилотный проект, который мы «тестируем на людях» Вовсе нет, мы заранее готовились к ее открытию и уже освоили необходимые навыки».

Яичница в тягость

Новость о том, что «старческое слабоумие» можно остановить, быстро разлетелась по Барнаулу. Люди начали активно записываться. По словам главного врача больницы Владимира Нарожнова, список желающих составлен до 2025 года – это около 250 человек.

Но берут далеко не всех. Сначала человека приглашают на предварительный прием, выслушивают его жалобы и проверяют когнитивные способности с помощью тестирования. Ведь может оказаться, что пациент стал забывчивым не из-за угрожающей деменции, а плотной работы и большого числа задач. Либо причина нарушений кроется в другом психическом заболевании.

Клиника памяти в Барнауле Altapress.ru

«Стоит отметить, что Клиника рассчитана на профилактику деменции и выраженных когнитивных нарушений. Наша задача — максимально отсрочить их наступление. Ведь уже наступившую деменцию вылечить невозможно, ей занимаются врачи другого отделения», - подчеркивает Наталья Рукина, заместитель главного врача по лечебной части.

За помощью в клинику обращаются возрастные пациенты — от 50 до 80 и больше лет. У них наблюдаются первые признаки нарушения когнитивных способностей: ухудшение памяти, внимания и мышления. Также к первым тревожным звоночкам относят частую смену настроения, пропажу интереса к любимым ранее вещам или невозможность больше их повторить.

«Например, женщина всегда готовила сложные блюда и вдруг ей становится непросто даже пожарить яичницу. Она стала менее активной, перестала следить за собой, дома беспорядок – все это повод для того, чтобы обратиться за помощью», - рассказывала о течении болезни психиатр Зоя Михельсон в нашем большом материале.

Клиника памяти в Барнауле Altapress.ru

В тонусе тело и дух

Сейчас лечение в Клинике памяти проходят 24 человека — всего отделение рассчитано на 25 пациентов. Программа длится шесть недель и проходит в условиях дневного стационара в отдельном здании. В нем накануне открытия сделали ремонт.

«Это только первый цикл лечения, всего же их будет два-три в год. Пациенты будут приходить к нам на повторный прием через 4-6 месяцев, чтобы мы отследили их результат и закрепили его», - объясняет Елена Старенкова.

Людей разделили на три закрытые группы, по шесть человек. Для каждой составили график, чтобы людям было удобно заниматься со специалистами. Также в отдельных случаях врачи могут подготовить индивидуальный план для конкретного пациента.

Программа делает акцент на не медикаментозном лечении, потому что в нем нуждаются далеко не все пациенты клиники. В план включены физиотерапия, ЛФК, консультации с психологом, когнитивные тренинги с врачами, а также занятия в специальных кабинетах: сенсорная комната и гипнотарий.

«Большинство проблем пациентов – нажитое ими годами, вследствие стрессов, вредных привычек или соматических заболеваний, - сообщает психотерапевт Елена Старенкова. – Полностью устранить негативные последствия их образа жизни мы не можем, но в наших силах улучшить их когнитивные функции».

10 слов в день

Первые результаты работы Клиники памяти станут известны через шесть недель. Врачи надеются на положительный эффект программы.

Татьяна Заклюковская уже довольна первыми достижениями:

«На второй день занятий я смогла запомнить сразу 10 слов – для меня это личный подвиг! А на пятый день заметила, что прошли постоянные головные боли. Я такая счастливая после этого!»

Главный врач Владимир Нарожнов заявил, что в будущем такие Клиники откроются в других городах Алтайского края: в Камне-на-Оби, Рубцовске и Бийске.

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