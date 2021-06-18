Ввести обязательную вакцинацию по всей России призвала глава Роспотребнадзора

Попова предлагает вакцинировать хотя бы отдельные категории граждан, постоянно контактирующие с другими людьми, сообщает ТАСС.

«Привычный нам инструмент, который мы используем при кори, при других инфекциях, — это обязательная иммунизация отдельных категорий групп населения, как прописано в законодательстве РФ, он сегодня начинает использоваться в ситуации, которая угрожает большому количеству людей. <…> Это крайне важная мера, которая, я уверена, позволит вкупе с прочими максимально быстро сократить рост и остановить его. Это полномочия главных государственных врачей в субъектах РФ, они их используют, и в соответствии с эпидситуацией этот инструмент, я считаю, должен быть в дальнейшем использован», — заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора также отметила крайне напряженную ситуацию с коронавирусом в России, пишет polit.ru.

На данный момент обязательную вакцинацию от коронавируса ввели Москва, Подмосковье и Кузбасс, а также на Сахалине.

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