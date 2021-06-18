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Здоровье

Ввести обязательную вакцинацию по всей России призвала глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает оправданным введение обязательной вакцинации от коронавируса по всей России.

Мобильный пункт вакцинации.
Мобильный пункт вакцинации.
instagram.com/minzdravalt

Попова предлагает вакцинировать хотя бы отдельные категории граждан, постоянно контактирующие с другими людьми, сообщает ТАСС.

«Привычный нам инструмент, который мы используем при кори, при других инфекциях, — это обязательная иммунизация отдельных категорий групп населения, как прописано в законодательстве РФ, он сегодня начинает использоваться в ситуации, которая угрожает большому количеству людей. <…> Это крайне важная мера, которая, я уверена, позволит вкупе с прочими максимально быстро сократить рост и остановить его. Это полномочия главных государственных врачей в субъектах РФ, они их используют, и в соответствии с эпидситуацией этот инструмент, я считаю, должен быть в дальнейшем использован», — заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора также отметила крайне напряженную ситуацию с коронавирусом в России, пишет polit.ru.

На данный момент обязательную вакцинацию от коронавируса ввели Москва, Подмосковье и Кузбасс, а также на Сахалине.

Власти Новосибирской области не исключают введения локдауна из-за ситуации с ковидом.

Коронавирусные запреты могут вернуть в Алтайском крае на фоне резкого подъема заболеваемости.

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