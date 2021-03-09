Вздутие живота назвали симптомом смертельной болезни

Вздутие живота возникает, когда воздух или жидкость накапливаются в брюшной полости, вызывая ее расширение.
«Является типичным симптомом основного заболевания или дисфункции в организме, а не болезнью как таковой», — пояснили медики.
Другие признаки сердечной недостаточности — одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель, который может усиливаться ночью, хрипы, спутанность сознания и нерегулярное сердцебиение.
Признаками опасного для жизни состояния являются также потеря аппетита, резкий набор или потеря веса, головокружение и обмороки, депрессия и беспокойство.
«Состояние, характеризующееся неспособностью мышцы перекачивать кровь, в конечном счете способно вызвать летальный исход», — предупредили специалисты.
Ранее медики выяснили, что несварение желудка может быть признаком смертельного заболевания.