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Здоровье

Вздутие живота назвали симптомом смертельной болезни

Вздутие живота может указывать на застойную сердечную недостаточность, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Боль в животе
Боль в животе
СС0

Вздутие живота возникает, когда воздух или жидкость накапливаются в брюшной полости, вызывая ее расширение.

«Является типичным симптомом основного заболевания или дисфункции в организме, а не болезнью как таковой», — пояснили медики.

Другие признаки сердечной недостаточности — одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель, который может усиливаться ночью, хрипы, спутанность сознания и нерегулярное сердцебиение.

Признаками опасного для жизни состояния являются также потеря аппетита, резкий набор или потеря веса, головокружение и обмороки, депрессия и беспокойство.

«Состояние, характеризующееся неспособностью мышцы перекачивать кровь, в конечном счете способно вызвать летальный исход», — предупредили специалисты.

Ранее медики выяснили, что несварение желудка может быть признаком смертельного заболевания.

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