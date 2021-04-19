Ядовитым растением начали лечить киргизских ковид-пациентов

По словам главы Минздрава Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева, под наблюдением врачей аконит принимают около 200 пациентов.

Лекарственное растение дают больным с легкой формой коронавируса — никто из них не скончался.

Лекарство на основе аконита необходимо принимать в горячем виде, поскольку если выпить его холодным, то человек умрет через пять минут.

Заявление ВОЗ

ВОЗ распространила заявление, согласно которому организация не располагает данными об эффективности применяемого в Киргизии Aconitum soongaricum, пишет bfm.ru. Препарат, который не прошел клинических исследований, нельзя регистрировать и рекомендовать для широкого использования населением.

Препарат

Ранее один из создателей нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса. В ближайшее время он представит противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», которое способно бороться с рядом вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.