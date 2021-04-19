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Здоровье

Ядовитым растением начали лечить киргизских ковид-пациентов

В Киргизии врачи лечат больных корнавирусом «иссык-кульским корнем» (аконитом джунгарским), очень ядовитым травянистым растением, сообщает «Интерфакс».

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

По словам главы Минздрава Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева, под наблюдением врачей аконит принимают около 200 пациентов.

Лекарственное растение дают больным с легкой формой коронавируса — никто из них не скончался.

Лекарство на основе аконита необходимо принимать в горячем виде, поскольку если выпить его холодным, то человек умрет через пять минут.

Заявление ВОЗ

ВОЗ распространила заявление, согласно которому организация не располагает данными об эффективности применяемого в Киргизии Aconitum soongaricum, пишет bfm.ru. Препарат, который не прошел клинических исследований, нельзя регистрировать и рекомендовать для широкого использования населением.

Препарат

Ранее один из создателей нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса. В ближайшее время он представит противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», которое способно бороться с рядом вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.

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