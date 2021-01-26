Разработчик «Новичка» рассказал о выпуске лекарства от коронавируса

Один из создателей нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса, сообщает РИА Новости .

В ближайшее время он представит противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», которое способно бороться с рядом вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.

«Оно великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — объяснил Ринк.

Препарат — обновленная версия синтезированного в СССР «Диуцифона», который применяли для лечения лепры.

Препарат до 2000-х входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен недостаток советской разработки — плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови, пишет Lenta.ru. Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации, отметил ученый.

Тестирование лекарства проведено на 700 пожилых пациентах-добровольцах.

Одна доза препарата будет стоить ориентировочно около тысячи рублей.