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Жизнь

Разработчик «Новичка» рассказал о выпуске лекарства от коронавируса

Один из создателей нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

В ближайшее время он представит противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», которое способно бороться с рядом вирусных заболеваний, в том числе COVID-19.

«Оно великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — объяснил Ринк.

Препарат — обновленная версия синтезированного в СССР «Диуцифона», который применяли для лечения лепры.

Препарат до 2000-х входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен недостаток советской разработки — плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови, пишет Lenta.ru. Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации, отметил ученый.

Тестирование лекарства проведено на 700 пожилых пациентах-добровольцах.

Одна доза препарата будет стоить ориентировочно около тысячи рублей.

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