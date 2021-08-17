За колдовство против ковида зарубежная чиновница лишилась поста главы Минздрава

Она в январе публично использовала полученное от колдуна «волшебное зелье», чтобы не заразиться коронавирусом.
Однако после этого она не избежала COVID-19 и проходила лечение в реанимации одной из клиник.
Кроме того, стало известно, что министр вылила в реку горшок со «святой водой», поверив, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 в Шри-Ланке, пишет bfm.ru.
Эти действия стоили Ванняраччи должности министра здравоохранения. Однако она останется в составе правительства — возглавила министерство транспорта.