За колдовство против ковида зарубежная чиновница лишилась поста главы Минздрава

Министр здравоохранения Павитра Ванняраччи снята с должности за использование колдовства и «волшебных зелий» для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС , ссылаясь на Agence France-Presse.

Она в январе публично использовала полученное от колдуна «волшебное зелье», чтобы не заразиться коронавирусом.

Однако после этого она не избежала COVID-19 и проходила лечение в реанимации одной из клиник.

Кроме того, стало известно, что министр вылила в реку горшок со «святой водой», поверив, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 в Шри-Ланке, пишет bfm.ru.

Эти действия стоили Ванняраччи должности министра здравоохранения. Однако она останется в составе правительства — возглавила министерство транспорта.