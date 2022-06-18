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Здоровье

За неделю более 700 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае

За последнюю неделю в Алтайском крае 728 человек пострадали от укусов клещей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Клещ.
Клещ.
Фото Александра Ощепкова

«С начала сезона активности клещей (03.04.2022) в поликлиники с жалобами на присасывание клещей обратились 6 548 человек из 68 районов Алтайского края», — посчитали в ведомстве.

Отмечается, что у 8,6% исследованных клещей выявили вирус энцефалита, а у 19,9% — возбудитель клещевого боррелиоза.

Детям до 14 лет ввели иммуноглобулин. Сейчас за их состоянием наблюдают медики.

А у одного взрослого, находящегося в стационаре, диагностировали энцефалит.

Ранее стало известно, что новосибирец умер от энцефалита после укуса клеща.

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