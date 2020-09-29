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29 сентября
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За неделю госпитализировали с COVID-19 восемь депутатов Госдумы

За минувшую неделю восемь депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

В связи с этим парламентарии частично уходят на дистанционную форму работы, отмечает «Интерфакс».

«В прошлый понедельник было 10 депутатов с коронавирусом, а сегодня уже 18 депутатов», — сказал Володин.

Госдума приняла дополнительные меры эпидемиологической защиты. Так, заседания комитетов и круглых столов перевели в режим видео-конференц-связи, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что 23 сентября депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер из-за коронавирусной инфекции.

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