За неделю госпитализировали с COVID-19 восемь депутатов Госдумы

В связи с этим парламентарии частично уходят на дистанционную форму работы, отмечает «Интерфакс».
«В прошлый понедельник было 10 депутатов с коронавирусом, а сегодня уже 18 депутатов», — сказал Володин.
Госдума приняла дополнительные меры эпидемиологической защиты. Так, заседания комитетов и круглых столов перевели в режим видео-конференц-связи, пишет bfm.ru.
Ранее сообщалось, что 23 сентября депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер из-за коронавирусной инфекции.