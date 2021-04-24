За неделю в Алтайском крае клещи покусали более 150 человек

В этом году с начала сезона в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 180 человек, тогда как в 2020-м в тот же период было 847 пострадавших. Из них в 2021-м — 88 детей до 14 лет, в 2020-м — 368.
В Барнауле с начала эпидемиологического сезона клещи укусили 41 горожанина, в том числе 17 детей.
«Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение», — отмечается на сайте ведомства.
В краевой столице был пока только один случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослого пациента.
«Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
Клещей, снятых с обратившихся к медикам жителей региона, исследовали в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.
«В 6,3% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет», — подчеркнули на сайте.
Справка
На сайте Роспотребнадзора сообщается, что пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.