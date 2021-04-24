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Здоровье

За неделю в Алтайском крае клещи покусали более 150 человек

В регионе «клещевой» сезон стартовал еще в начале апреля. В День космонавтики (12 апреля) за помощью к медикам обратились пять жителей края. Спустя почти две недели общее число пострадавших выросло до 180-ти. Только за прошедшую неделю жертвами кровососущих стали 150 человек. Об этом пишет региональный Роспотребнадзор.

Клещ.
Клещ.
ССО.

В этом году с начала сезона в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 180 человек, тогда как в 2020-м в тот же период было 847 пострадавших. Из них в 2021-м — 88 детей до 14 лет, в 2020-м — 368.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона клещи укусили 41 горожанина, в том числе 17 детей.

«Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение», — отмечается на сайте ведомства.

Обработка от клещей. Барнаул.
Обработка от клещей. Барнаул.
Barnaul.org

В краевой столице был пока только один случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослого пациента.

«Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Клещей, снятых с обратившихся к медикам жителей региона, исследовали в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.

«В 6,3% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет», — подчеркнули на сайте.

Справка

На сайте Роспотребнадзора сообщается, что пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

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