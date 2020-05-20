За сутки подтвердили более 500 новых случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае

504 новых случая коронавируса подтвердили за сутки в Красноярском крае, следует из данных федерального оперштаба.

«Основная часть заболевших за сутки (+440 человек) — вахтовики из Северо-Енисейского района», — уточнили в региональном штабе, пишет Тайга.инфо.

Общее число зараженных достигло 2445. Умер 21 пациент, выписались из клиник 614 человек.

Вспышка коронавируса произошла на Олимпиадинском ГОКе золотодобывающей корпорации «Полюс» в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Накануне в Алтайском крае глава Завьяловского района Николай Губерт в газете «Светлый путь» обратился к жителям в связи с выявлением коронавируса.

Губерт отметил, что еще на прошлой неделе район был «чистым», но, к сожалению, вирус стороной не обошел.

«16 мая стало официально известно, что трое жителей села Гилевки (двое мужчин и одна женщина) инфицированы коронавирусом. Мужчины (братья) вернулись из Красноярского края, где работали вахтовым методом. О своем возвращении они не сообщили, обратились в больницу лишь тогда, когда обнаружили признаки заболевания», — рассказал глава района.

Больных увезли Барнаул.