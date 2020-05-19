Глава алтайского района: коронавирус завезли тайно вернувшиеся вахтовики из Красноярска

Губерт отметил, что еще на прошлой неделе район был «чистым», но, к сожалению, вирус стороной не обошел.

«16 мая стало официально известно, что трое жителей села Гилевки (двое мужчин и одна женщина) инфицированы коронавирусом. Мужчины (братья) вернулись из Красноярского края, где работали вахтовым методом. О своем возвращении они не сообщили, обратились в больницу лишь тогда, когда обнаружили признаки заболевания», — рассказал глава района.