Глава алтайского района: коронавирус завезли тайно вернувшиеся вахтовики из Красноярска

Губерт отметил, что еще на прошлой неделе район был «чистым», но, к сожалению, вирус стороной не обошел.
«16 мая стало официально известно, что трое жителей села Гилевки (двое мужчин и одна женщина) инфицированы коронавирусом. Мужчины (братья) вернулись из Красноярского края, где работали вахтовым методом. О своем возвращении они не сообщили, обратились в больницу лишь тогда, когда обнаружили признаки заболевания», — рассказал глава района.
Больных увезли Барнаул. Определен круг контактных лиц, у 25 человек взяты анализы — они находятся на самоизоляции, контроль ведут сотрудники полиции.
«Ситуация осложняется тем, что, круг общения инфицированных был обширный, если еще и учесть, что одна из инфицированных — продавец магазина», — добавил Губерт.
В заключение глава района обратился ко всем с просьбой соблюдать все рекомендованные санитарные нормы и правила, выходить на улицу в случае крайней необходимости и не игнорировать меры предосторожности.
Напомним, по данным на 19 мая число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 1000.