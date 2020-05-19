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Жизнь

Глава алтайского района: коронавирус завезли тайно вернувшиеся вахтовики из Красноярска

В Алтайском крае глава Завьяловского района Николай Губерта в газете «Светлый путь» обратился к жителям в связи с выявлением коронавируса.

Никому из вахтовиков не потребовалась госпитализация.
Никому из вахтовиков не потребовалась госпитализация.
https://t.me/lenina59

Губерт отметил, что еще на прошлой неделе район был «чистым», но, к сожалению, вирус стороной не обошел.

«16 мая стало официально известно, что трое жителей села Гилевки (двое мужчин и одна женщина) инфицированы коронавирусом. Мужчины (братья) вернулись из Красноярского края, где работали вахтовым методом. О своем возвращении они не сообщили, обратились в больницу лишь тогда, когда обнаружили признаки заболевания», — рассказал глава района.

Больных увезли Барнаул. Определен круг контактных лиц, у 25 человек взяты анализы — они находятся на самоизоляции, контроль ведут сотрудники полиции.

«Ситуация осложняется тем, что, круг общения инфицированных был обширный, если еще и учесть, что одна из инфицированных — продавец магазина», — добавил Губерт.

В заключение глава района обратился ко всем с просьбой соблюдать все рекомендованные санитарные нормы и правила, выходить на улицу в случае крайней необходимости и не игнорировать меры предосторожности.

Напомним, по данным на 19 мая число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 1000.

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