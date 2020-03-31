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31 марта
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Здоровье

За сутки в России заразились Covid-19 еще 500 человек

Оперативный штаб обнародовал данные по ситуации с коронавирусом в России. За минувшие сутки — 500 новых случаев заражений, пишет «Интерфакс».

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Они зарегистрированы в 24 регионах. Таким образом, вирус охватил почти всю страну. Наличие инфекции подтверждено в 73 регионах.

Общее количество инфицированных 31 марта — 2337 человек.

Растет и количество смертей. За сутки умерли еще восемь человек, всего 17 летальных случаев. Одновременно оперативный штаб сообщает о 55 случаях выздоровления.

Всего от коронавируса уже излечился 121 человек, пишет bfm.ru.

Самоизоляция

На фоне распространения пандемии более 40 российских регионов перешли на режим жесткой самоизоляции — по примеру Москвы и Подмосковья. <В Москве за сутки зарегистрировано 387 новых случаев заражения.>

Алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией 31 марта опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.

О сроках действия ограничений в документе не говорится.

ГУ МВД по Алтайскому краю поручили контролировать осуществление ограничительных мер в пределах своих полномочий.

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