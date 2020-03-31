За сутки в России заразились Covid-19 еще 500 человек

Они зарегистрированы в 24 регионах. Таким образом, вирус охватил почти всю страну. Наличие инфекции подтверждено в 73 регионах.
Общее количество инфицированных 31 марта — 2337 человек.
Растет и количество смертей. За сутки умерли еще восемь человек, всего 17 летальных случаев. Одновременно оперативный штаб сообщает о 55 случаях выздоровления.
Всего от коронавируса уже излечился 121 человек, пишет bfm.ru.
Самоизоляция
На фоне распространения пандемии более 40 российских регионов перешли на режим жесткой самоизоляции — по примеру Москвы и Подмосковья. <В Москве за сутки зарегистрировано 387 новых случаев заражения.>
Алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией 31 марта опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.
О сроках действия ограничений в документе не говорится.
ГУ МВД по Алтайскому краю поручили контролировать осуществление ограничительных мер в пределах своих полномочий.