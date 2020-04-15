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Здоровье

Заболела рука, поднялась температура: первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказал об эффекте препарата

Впервые экспериментальную вакцину от коронавируса ввели американке Джениффер Халлер. Она рассказала об эффекте от препарата в интервью The Telegraph.

Укол. Прививка.
Укол. Прививка.
СС0

Женщина отметила, что на следующий день после процедуры у нее заболела рука и поднялась температура. Инъекция, по ее словам, похожа на прививку от гриппа — укол сделали в плечо.

В настоящее время испытуемая находится на карантине. Через несколько дней ей снова введут вакцину.

В таком эксперименте участвуют 45 человек. За состоянием здоровья испытуемых, врачи будут наблюдать целый год.

Отметим, что разработкой вакцины от COVID-19 занимаются несколько стран, в том числе и Россия. Ученые Федерального медико-биологического агентства создали семь прототипов препарата.

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